Virtus-WM in Seefeld: Plattform für die Helden im Hintergrund

Es ist eine WM der anderen Art, die heute in Seefeld beginnt und bis Donnerstag die Plateaugemeinde in Beschlag nimmt. Virtus steht in seiner lateinischen Übersetzung für Tapferkeit, im besagten Fall allerdings für die Abkürzung des internationalen Verbands, der Athleten mit mentaler Behinderung unterstützt (Virtus World Intellectual Impairment Sport). 500.000 Sportler aus über 90 Nationen gehören dazu, mit Sport soll Inklusion gefördert werden. In Seefeld sind bei jeweils vier nordischen und alpinen Bewerben 168 Aktive aus 14 Nationen dabei, erstmals auch Nordamerikaner und Australier.