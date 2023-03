Südkorea und die USA starten große gemeinsame Militärübungen

Südkorea und die USA starten am Montag ihre größten gemeinsamen Militärübungen seit fünf Jahren. Mit dem mehrtägigen Manöver "Freedom Shield" ("Freiheitsschild") reagieren Seoul und Washington nach eigenen Angaben auf das "veränderte Sicherheitsumfeld" in der Region aufgrund verstärkter Aggressionen Nordkoreas. Kurz vor Beginn der Militärübungen zündete Nordkorea am Sonntag zwei Marschflugkörper von einem U-Boot aus.