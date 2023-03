Biden trifft Premiers aus Großbritannien und Australien

US-Präsident Joe Biden trifft an diesem Montag im Bundesstaat Kalifornien die Regierungschefs aus Großbritannien und Australien. Biden wird nach Angaben des Weißen Hauses in der Großstadt San Diego mit den Premierministern Rishi Sunak und Anthony Albanese zusammenkommen, um über das gemeinsame Sicherheitsbündnis AUKUS zu reden. Der Name ergibt sich aus den englischen Abkürzungen der drei Länder (AUS, UK und USA).