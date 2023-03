Vorbereitung für Medizinstudium in St. Johann

St. Johann i. T. – Was früher nur in Wien und in den Landeshauptstädten möglich war, wird erneut in St. Johann angeboten: „Wir haben den Vorbereitungskurs 2022 zum ersten Mal angeboten und waren dabei bereits voll gebucht und mussten sogar auf einen zweiten Kurs aufstocken. Die Rückmeldungen waren zudem sehr positiv und 97 % der TeilnehmerInnen gaben an, uns weiterzuempfehlen“, sagt Karin Lechner von der Pflegedirektion des Bezirkskrankenhauses.