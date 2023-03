Der Nahe Osten pfeift auf den Westen und orientiert sich neu

Peking – Als die Erzfeinde Saudi-Arabien und Iran am Freitag überraschend die Wiederaufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen bekannt gaben, fielen die weltweiten Reaktionen auffallend unterschiedlich aus. In den USA und Europa wurde der Schritt knapp und zurückhaltend kommentiert. In der Nahost-Region gab es breite Zustimmung, vom Oman über die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) bis zu der libanesischen Hisbollah-Miliz. Und in China, wo in den Tagen zuvor Verhandlungen stattfanden, jubelte man geradezu: „Dies ist ein Sieg für den Dialog, ein Sieg für den Frieden und eine wichtige gute Nachricht in einer Zeit großer Turbulenzen in der Welt“, sagte Chinas Top-Diplomat Wang Yi. Und als Spitze gegen den Westen fügte er hinzu: „Die Welt ist nicht nur auf das Ukraine-Problem beschränkt.“