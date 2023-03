Rede-Nachweh in der Koalition: Nehammers Aussagen verärgern Grüne

Die Kritik der Grünen kam tags darauf. Wie berichtet, reagierte Grünen-Umweltministerin Leonore Gewessler am Samstag auf die Äußerungen des Chefs des Koalitionspartners. Im Kampf gegen die Klimakrise seien „Entschlossenheit und Mut“ nötig. „Ideologisches Festhalten am Verbrenner und ein bisschen Technologie werden das Klima nicht retten.“ Grünen-Klimaschutzsprecher Lukas Hammer konterte Nehammer via Twitter: Es sei „unsere Aufgabe, die Klimakrise nicht zu verharmlosen und ihr noch entschlossener entgegenzutreten“. Es gelte, dafür zu sorgen, dass jene Szenarien nie real werden, „die uns die Wissenschaft für eine drei bis fünf Grad heißere Welt prognostiziert – und auf die wir gerade zusteuern“.

Autofahren und Klimaschutz schließen sich nicht aus. Es kommt darauf an, was in den Tank kommt.

Replik der ÖVP: „Dem Bundeskanzler Ideologiegetriebenheit vorzuwerfen und selbst die Augen vor neuen Technologien zu verschließen, ist nicht zielführend“, sagte Europaministerin Karoline Edtstadler. Wichtig sei „Offenheit gegenüber allen Technologien, damit im Wettlauf der besten Ideen die beste Lösung entsteht. Reflexartige Verbote durch die Politik verhindern oft die beste Lösung.“ ÖVP-Umwelt- und Klimasprecher Johannes Schmuckenschlager merkte zu Gewessler & Co. an: „Autofahren und Klimaschutz schließen sich nicht aus. Es kommt darauf an, was in den Tank kommt. Anstatt im starren Denkmuster zu verharren und permanent gegen Autofahrer zu schießen, stehen wir als Volkspartei für ganzheitliche Lösungen. Denn: Ökonomie und Ökologie gehen Hand in Hand – und bedingen einander.“