Ausstellung vor dem Landestheater: Signale werden Landschaften

Innsbruck – Die Bilder, die in Lukas Moritz Wegscheiders neuer Ausstellung „S/N“ im „Reich für die Insel“ vor dem Tiroler Landestheater zu sehen sind, entstanden erst in den vergangenen vier Wochen. Vor einem Monat hat der Innsbrucker Medien- und Klangkünstler auf dem Dach des Glaskubus eine Antenne angebracht, die Signale von Wettersatelliten empfängt. Zwei bis drei Mal täglich passiert ein solcher die Inntalschneise, berichtet Wegscheider. Akribisch hat er die Aktivitäten aufgelistet.

Interessant ist das, was mittels Visualisierungsprogramm passiert. Die analogen Signale erstarren im Parterre des Kubus zu Bildern. Ist alles ruhig, herrscht diffuses Chaos, werden Signale empfangen, formen sich die Daten zu Architekturen oder stofflichen Landschaften. Wegscheider nimmt, was da ist – ähnlich wie bei seinen field recordings, die er zuletzt in der Bäckerei als Installation aus etlichen Aufnahmegeräten ausgestellt hat.