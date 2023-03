Fünfer-Tram nach Rum: Zweites Ticket für eine weitere Station nötig

Innsbruck – Die Linie 5 der Straßenbahn in Innsbruck fährt seit einigen Tagen nach Rum. Zur Freude darüber mischt sich aber auch Unmut: So beschwert sich eine Innsbruckerin, dass sie, will sie von der Stadt etwa ins Rumer Gewerbegebiet weiterfahren, eine Extrakarte lösen muss. Denn ihr Ticket gilt nur bis zur Stadtgrenze von Innsbruck. Sie müsste also für ein bis zwei weitere Stationen eine zweite Karte lösen, das sei nicht nur übertrieben, sondern auch umständlich. An den Fahrscheinautomaten in Innsbruck sind diese nämlich gar nicht erhältlich. „Man hat mir gesagt, ich muss dafür ins IVB-Büro kommen.“