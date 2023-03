Mair fixiert runden Tisch zur Jugendkriminalität in Tirol

In dieser Debatte hatte Mair einen „runden Tisch“ angekündigt. Nun steht der Termin. Am 24. März werde es so weit sein, bestätigt Mair der TT. In einer breit gefächerten Expertenrunde (Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendrichterin, Dachverband offene Jugendarbeit, Jugendanwaltschaft, Bildungsdirektion, Verein Neustart, Jugendbeirat, Elternvertretung), aber auch allen Landtagsfraktionen werde man versuchen, das Thema allumfassend zu beleuchten. Einerseits sollen Fakten auf den Tisch gelegt werden, der Ist-Zustand analysiert und die Zukunft beleuchtet werden. Ziel sei es, auszuloten, „was die Landesregierung tun kann, um Jugendliche zu schützen und zu helfen sowie die Präventionsarbeit zu verbessern“, so Mair im Vorfeld der Sitzung. (mami)