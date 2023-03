Courteney Cox über Schönheitswahn: „Ich habe Mist gebaut“

Schauspielerin Courteney Cox spricht über ihr verpfuschtes Gesicht durch Schönheits-Behandlungen. Sie bewegte sich dabei in einem Teufelskreis.

Hollywood – Das hört sich schon fast wie eine Warnung vor der Jugendwahn-Falle für prominente Kolleginnen und Kollegen an, was Schauspiel-Star Courteney Cox im Podcast „Gloss Angeles“ offenbarte. Die 58-Jährige nannte in dem Beitrag die Schönheitsbehandlungen und Injektionen ihre „größte Beauty-Sünde“ und meinte sogar, sie hätte damit „viel Mist gebaut“.