Mordalarm bei Graz: Frau tot aufgefunden, Freund (30) festgenommen

Umgehend ordnete die Staatsanwaltschaft die Festnahme des Mannes an. Beamte des Landeskriminalamtes und der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) nahmen den 30-Jährigen daraufhin fest und überstellten ihn ins Polizeianhaltezentrum Graz. Bei einer ersten Einvernehmung wollte sich der 30-Jährige nicht an die Geschehnisse in der Nacht erinnern. Er erklärte, dass er mit seiner Freundin Unmengen an Alkohol konsumiert habe. In der Nacht sei er dann aufgewacht und habe sie leblos neben sich entdeckt. (TT.com)