Hypo und die TI starten im Halbfinal-Modus in die neue Woche

Innsbruck – „Ladys first.“ Mit einem 3:0-Heimsieg über Klagenfurt und 2:0-Erfolg in der Best-of-three-Viertelfinal-Serie zogen die TI-Damen am Samstagabend ins Halbfinale ein. Dort wartet mit Linz/Steg wieder jene Übermacht, gegen die man beide Liga-Duelle wie das Cup-Finale verloren hat.

„Schau’n ma mal. Wir haben jetzt die Leichtigkeit des Seins auf unserer Seite. Das erste Saisonziel unter den Top vier haben wir erreicht, jetzt wollen wir eine Medaille“, führt TI-Manager Michael Falkner aus. Aber man werde gegen die Oberösterreicherinnen im Halbfinale (best-of-three) sicher nicht die weiße Fahne hissen: „Wenn sie uns unterschätzen, könnte das Momentum auch auf unsere Seite wandern.“ Elisa Caria und Maja Lasic sollten nach Verletzungen in dieser Woche zurück in den Kader kommen.

Den Hänger mit einem verlorenen Satz im zweiten Viertelfinale beim 3:1-Heimsieg gegen Graz wollte Hannes Kronthaler, Manager beim Hypo Tirol Volleyballteam, nach dem souveränen Halbfinal-Aufstieg (2:0 in der Serie) nicht überbewerten: „Vielleicht hat sich der ein oder andere gefragt, warum wir nicht schneller gewinnen. Wir werden uns im Halbfinale gegen Ried auch wieder mit der Aufgabe steigern“, führte der Hypo-Zampano vor dem Start in die Best-of-five-Serie mit dem ersten Heimspiel am kommenden Samstag aus. Heimkehrer und Mittelblocker Pedro Frances (33) absolvierte gegen Graz laut Kronthaler seine erste volle Partie: „Edeljoker oder mehr?“, freut er sich, den 33-jährigen Brasilianer in den Wochen der Wahrheit in Händen zu halten. (lex)