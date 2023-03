Raiders gegen Deutsch-Wagram auf Beutezug

Innsbruck – Auf dem Weg zum angestrebten Finale der zweiten Bundesliga gelang den Swarco Raiders Basketballern am Samstag ein wichtiger Sieg. In einem packenden Duell zum Play-off-Auftakt in der „best-of-three“-Viertelfinal-Serie schlugen die Innsbrucker das Team aus Deutsch-Wagram mit 82:78.