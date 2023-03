Atypische Variante entdeckt: Fall von Rinderwahn in der Schweiz

Bern – In der Schweiz ist erstmals seit Jahren ein Fall der Tierseuche Rinderwahnsinn (BSE) bei einer Kuh entdeckt worden. Es handle sich um die atypische Variante, teilte das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen am Montag mit. "Im Unterschied zur klassischen Form kann die atypische BSE spontan und ohne Zusammenhang mit Tiermehl in Futtermitteln auftreten", so das Amt. Der Tierkörper sei verbrannt worden und stelle keine Gefahr für andere Tiere oder Menschen dar.