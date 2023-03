Eva Pinkelnig vorzeitig Weltcup-Gesamtsiegerin im Skispringen

Der von dichtem Schneefall beeinträchtigte Großschanzenwettkampf in Lillehammer ging an die Norwegerin Silje Opseth. Oslo-Siegerin Chiara Kreuzer wurde als beste Österreicherin nur Neunte. Für Althaus war Platz fünf zu wenig, um das längst vorentschiedene Rennen gegen Pinkelnig noch länger offen zu halten. Am Mittwoch folgt an gleicher Stelle ein weiterer Bewerb, der letzte findet dann am 24. März in Lahti (FIN) statt. (APA)