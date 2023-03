Kreuzer nach Lillehammer-Quali in Raw Air weiter Dritte

Lillehammer - Oslo-Siegerin Chiara Kreuzer ist Montagmittag in der Qualifikation für das Weltcupskispringen in Lillehammer mit einem 124,5-m-Satz auf Rang neun gekommen. Ihre Landsfrau und Gesamtweltcupführende Eva Pinkelnig (126,0) wurde Vierte. Beste war Yuki Ito (JPN/129,5). Das Ergebnis wird als fünfter Teil von neun in die Raw-Air-Wertung inkludiert. Kreuzer behielt ihren dritten Rang hinter Ema Klinec (SLO/7. in Lillehammer-Qualifikation/126,0 m) und Anna Odine Ström (NOR/5./128,5).

Auch alle anderen Österreicherinnen haben sich für den ersten Lillehammer-Weltcup (16.30 Uhr, live ORF Sport +) qualifiziert. Julia Mühlbacher wurde in der Qualifikation 16. (122,5), Sara Marita Kramer 19. (119,0), Jacqueline Seifriedsberger 23. (120,0) und Hannah Wiegele 38. (104,0). Nach dieser Lillehammer-Konkurrenz geht es in der Raw Air für die Frauen am Mittwoch in einen zweiten Lillehammer-Bewerb (erneut zählt auch die Qualifikation zur Gesamtwertung) und am Sonntag noch in Vikersund in die Skiflug-Premiere für Frauen.