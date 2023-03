Betrunkener übergab Polizei versehentlich Marihuana statt Ausweis

Passau – Statt seines Ausweises hat ein Mann in Vilshofen an der Donau in der Nähe von Passau in Deutschland der Polizei versehentlich ein Sackerl mit Marihuanablüten übergeben. Der 24-Jährige saß in der Nacht zu Sonntag alkoholisiert und nicht mehr ansprechbar auf einem Treppenabsatz, wie die Polizei am Montag mitteilte.