Trotz Widersprüchen hält Nehammer an Koalition mit den Grünen fest

Von Migration bis zum Klima: Nehammer schielt zur FPÖ – und ein wenig zur SPÖ, will aber an der Regierung mit den Grünen festhalten.

Wien – Nach seine „Rede zur Zukunft der Nation“ wollte ÖVP-Obmann und Bundeskanzler Karl Nehammer das Gesagte in einem so genannten Kanzlergespräch dann selbst interpretieren. Es sei nicht so, dass die Rede vom Freitag das rasche Ende der Koalition mit den Grünen mit sich bringen werde. Doch ja, es gebe Bereiche des inhaltlichen Widerspruchs mit dem Koalitionspartner.

Dazu zähle eben sein Zugang zur Klimapolitik (Festhalten am Verbrennungsmotor) und seine restriktive Migrationspolitik. Dass es hierfür einen anderen Koalitionspartner benötige, stellte Nehammer gar nicht in Abrede. Er nannte die Grünen inhaltlich mehrmals „links-alternativ“ – und hielt fest, dass die zwei Koalitionspartner keine „Einheitspartei“ bilden.

Und welches Bündnis nach einer Nationalratswahl, wann immer diese stattfindet, strebt Nehammer an? Seine Rede wurde ja als klares Zeichen hin zur FPÖ gedeutet. Der ÖVP-Obmann erwähnte in seinen Ausführungen weder den Namen des FPÖ-Obmannes Herbert Kickl, noch skizzierte er einen Verfassungsbogen für die politischen Mitbewerber. Er blieb allgemein.

Also strebe er doch nach der Wahl eine Koalition mit der FPÖ an? „Zuerst bekommt der Wähler einen Auftrag“, war seine wiederholte Antwort.

Wiederholt hat er auch seine Sicht des Klimaschutzes, der sich vom Weg her mit den Grünen nicht gemeinsam beschreiten lasse. Für ihn, Nehammer, liege die Lösung in Innovation und Fortschritt, nicht in Verboten. In seiner Rede am Freitag trat er der „Untergangsapokalypse“ der Klimaaktivisten entgegen. Am Montag nannte er es anmaßend, wenn sich Klimaschützer als „Letzte Generation“ bezeichnen.