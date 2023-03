Skilehrer meldete Lawinenkegel mit Spuren: Großer Sucheinsatz in Fiss-Ladis

Fiss – Ein Skilehrer hat am Montag in Fiss-Ladis einen großen Sucheinsatz ausgelöst. Gegen 14 Uhr beobachtete der Mann bei einer Abfahrt mit einer Gruppe einen Lawinenkegel, der wenige Stunden zuvor noch nicht dort gewesen war. Er konnte zwei Spuren erkennen, die in den Lawinenkegel führten, aber nur eine, die auch wieder herausführte.