Selenskyj: Im Osten entscheidet sich Zukunft der Ukraine

Kiew – Die Zukunft der Ukraine hängt nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj vom Ausgang der Schlachten in Schlüssel-Abschnitten der Front im Osten des Landes ab. "Bilohoriwka und Marinka, Awdijwka und Bachmut, Wuhledar und Kamjanka – und an anderen Plätzen entscheidet sich die Zukunft, die wir haben werden", sagte er in seiner allabendlichen Videoansprache am Montag. "Wir müssen die militärische Kraft des Feindes brechen. Und wir werden sie brechen."