Zwei Tote: Fußgänger in Kanada von Pritschenwagen angefahren

Ein Mann ist mit seinem Pritschenwagen in der kanadischen Kleinstadt Amqui in Fußgänger gefahren - dabei kamen zwei Menschen ums Leben. Weitere neun seien bei dem Vorfall am Montag (Ortszeit) verletzt worden, teilte die Polizei der Provinz Québec Medienberichten zufolge mit. Der 38-jährige Fahrer sei vom Unfallort geflüchtet, habe sich aber später der Polizei gestellt und sei festgenommen worden.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau twitterte, sein Herz sei bei den Menschen in Amqui. Er dankte den Rettungskräften. Der Premier der Provinz Québec, François Legault, schrieb auf Twitter: "Es ist erschütternd, was in Amqui passiert ist. Ich bin in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen."