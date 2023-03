1500 archäologische Funde und ein Wunsch

Tatsächlich gab es schon in Nassereith selbst – genauer in Dormitz – Grabungen unter der Leitung des Archäologen Grabherr. Aber auch in Dollinger-Lager oder bei Strad wurde man fündig. Walter Stefan, Obmann des Vereins Via Claudia, spricht von „gut 1500 Einzelfunden“, die vom Fernpass über Nassereith bis ins Gurgltal gemacht wurden. Und es schwingt bei diesem Vortrag auch der Wunsch mit, den vielen Artefakten aus Jahrtausenden eine museale Heimat zu geben. Nassereith wäre geeignet.