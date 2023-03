Innsbrucker RadlBörse 2023 nimmt Fahrt auf

Innsbruck – Die Innsbrucker RadlBörse 2023 findet am Samstag, den 18. März, am Vorplatz der BALE in der Bachlechnerstraße 46 statt. Nach drei Jahren Pause veranstaltet die Stadt Innsbruck gemeinsam mit den „PfadfinderInnen Allerheiligen“ und der „Radlobby Tirol“ wieder einen großen Markt für Gebrauchträder.