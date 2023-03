„Perspektive Tirol“: Stärken des Landes ins Rampenlicht rücken

Zusammen mit ihren Unternehmen Tirol Werbung (TW), Standortagentur Tirol (SAT) und Agrarmarketing Tirol (AMT) wird dieses Programm nun neu aufgelegt: Heuer stehen nachhaltige Initiativen im Tourismus, in der Lebensmittelversorgung, in der Start-up-Szene und der gesamten Tiroler Wirtschaft im Rampenlicht. „Es ist eine zentrale Aufgabe der Lebensraum Tirol Holding, zukunftsträchtigen Initiativen, Unternehmern und Ideen in unserem Land stärkere Bedeutung und Aufmerksamkeit zu verleihen“, erläuterte Josef Margreiter, Geschäftsführer der Lebensraum Tirol Holding (LRT), den Beweggrund für die Initiative „Perspektive Tirol“. So werden auch heuer wieder bemerkenswerte Initiativen aus der Tiroler Wirtschaft ausgewählt. Gemeinsam mit heimischen Medien sollen die innovativsten Köpfe Tirols und wegweisende Projekte gewürdigt und einer breiten Öffentlichkeit präsentiert werden.