Landwirte, Jäger, Küchenchefs: Zwölf Villgrater „veredeln“ ihre Tiere selbst

Außervillgraten – Zwölf Gesellschafter glauben an den wirtschaftlichen Erfolg und haben sich mit jeweils 10.000 Euro an der Villgrater Bergfleisch GmbH beteiligt. Zusammengefunden haben sich dafür nicht nur Landwirte wie die Geschäftsführer Leonhard Mair und der Innervillgrater Bürgermeister Andreas Schett, sondern auch heimische Jäger und die beiden Küchenchefs Ernst Muhr und Stephan Walder. Am Freitag, 17. März, nimmt der Betrieb seine Arbeit auf. Das Betriebsgebäude wurde in einem knappen Jahr Bauzeit neu errichtet. Zusätzliche Ausstattungen haben die ursprünglich veranschlagten Kosten von 700.000 auf knapp eine Million Euro ansteigen lassen.