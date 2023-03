Nach FIS Para-Ski Europacup: Wildschönau liebäugelt mit Weltcuprennen

Wildschönau – Beim FIS Para Alpine Ski Europa Cup in der Wildschönau zeigten sich die Sportlerinnen und Sportler Anfang März von ihrer besten Seite. Den Tagessieg in der Klasse Vision Impaired Women beim Slalom holte sich die Österreicherin Veronika Aigner. Dass der Skirennsport weit über den Alpenraum hinausreicht, bestätigte der Sieg des Chilenen Bisquertt Hudson in der Klasse Sitting Men, vor dem Norweger Balchen Magnus und dem Niederländer Speksnijder. Aber auch andere „Talente“ wurden bei dem Rennen sichtbar. Nämlich jenes der Wildschönau als Austragungsort für ein Weltcuptrennen.

Das Gelände in der „Race n’ Boarder Arena“ im Ortsteil Niederau „hat vor allem für Slalom und Riesenslalom durchaus großes Potenzial, für die Mono-Skirennläufer müsste man was überlegen“, meinte Maike Hujara, die das Rennen als technische Delegierte der FIS beaufsichtigte. Die ehemalige Skicrosserin ist die Tochter des ehemaligen FIS-Renndirektors Günter Hujara. Sie nahm an der Weltmeisterschaft in Ruka teil und machte sich beim Deutschen Skiverband einen Namen im Behindertensport.





Skiclub-Wildschönau-Präsident Reinhard Eberl und Hermann Mayrhuber, sportlicher Leiter des Österreichischen Skiverbands, sehen für die Zukunft des Behindertensports im Hochtal große Chancen. „Sogar an einen Weltcup könnte man denken“, erklärte Mayrhuber.

Bürgermeister Hannes Eder würde seitens der Gemeinde eine solche Initiative unterstützen und begrüßen. Dazu müssten aber Hausaufgaben erledigt werden. Eine wäre die Errichtung einer permanenten Kunstschneeanlage.