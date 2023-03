„Aufschauen“ in Haller Galerie Moto: Auf Spurensuche im Unwegsamen

„Aufschauen“ nennt die Innsbrucker Künstlerin, die beim großen Meister des italienischen Informel Emilio Vedova an der venezianischen Kunstakademie studiert hat, ihre in Öl auf meist quadratische Leinwände gemalten Bilder. Die alle ein Symbol für die Umwelt verbindet, das Piberhofer auf ein kleines Blatt Papier in Grün und Gelb gesprayt hat. Es taucht als so ziemlich einziges farbiges Element in (fast) jedem der Bilder auf, wird von einer der Aufschauenden per Handy fotografiert, wird zur Wegmarke oder zum Flugobjekt. Immer im Visier von Kletternden oder Wandernden, von SpurensucherInnen in unwegsam gebirgigen Landschaften. Wohin sie unterwegs sind bzw. aufschauen, ist die Frage, bisweilen scheint sie für den die Bilder Betrachtenden im Verborgenen Bleibendes zu irritieren bzw. zu amüsieren.