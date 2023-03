Weitere Vergiftungen in Deutschland nach Botox-Magenbehandlung

Mittlerweile sind zwölf Fälle nach einer Behandlung in der Türkei bekannt. Die Patienten hatten sich alle dem sogenannten „Magen-Botox" unterzogen.

Berlin, Istanbul – Die Zahl der bekanntgewordenen Vergiftungsfälle in Deutschland nach speziellen Magenbehandlungen mit Botox in der Türkei ist auf zwölf gestiegen. Sie verteilen sich auf fünf Bundesländer, wie das Robert Koch-Institut (RKI) auf Anfrage mitteilte. Um welche es sich handelt, wurde nicht gesagt. Vergangene Woche war zunächst von neun gemeldeten Fällen von sogenanntem Botulismus nach Injektionen von Botulinum-Toxin in die Magenwand die Rede.