Torhüterrotation bei den Haien: HCI heute bei den Capitals unter Zugzwang

„Wir haben ein komplettes Team, um Wien zu schlagen, aber wir müssen das halt auch abrufen und unsere Chancen nützen“, erklärte Verteidiger Anders Krogsgaard nach dem 2:5 und einem Mitteldrittel (0:3), in dem der K. o. kam. Der Däne reichte am Sonntagabend in der Tiwag-Arena aber auch nach: „Jetzt tut es gerade richtig weh, aber jetzt fahren wir heim zu unseren Familien und dann steigen wir in den Bus nach Wien, um das vierte Match zu gewinnen.“