EC Kitzbühel will die Premiere vergolden

Kitzbühel – Nicht nur die Insassen des Fan-Busses, der sich auf den Weg nach Südtirol gemacht hatte, waren am Samstagabend begeistert, was ihre Adler da beim 3:0-Sieg in Ritten auf das Eis gezaubert haben. „Das war das beste Spiel der Saison und noch einmal eine Steigerung gegenüber Donnerstag (4:1, Anm.)“, schwärmte Sportdirektor Willi Wetzl. „Das war echtes Play-off-Hockey.“

Doch wie es in der fünften Jahreszeit für Eishockey-Spieler üblich ist, sind die Erfolge von gestern wenig wert. Schon heute (19 Uhr, Sportpark Kitzbühel) folgt nämlich Spiel Nummer vier. „Ritten wird mit allem kommen, was sie haben. Sie wissen, dass es für uns ein enorm wichtiger Sieg wäre“, sagt Co-Trainer Andreas Luchner mit Blick auf die 2:1-Führung in der Best-of-seven-Viertelfinal-Serie. Übrigens eine Premiere, es ist die allererste Kitzbüheler Führung in einer AHL-Play-off-Serie.