Erste Sonderbriefmarken mit Charles-Profil veröffentlicht

London – Erstmals können in Großbritannien Briefmarken mit dem Profil von König Charles III. bestellt werden. Der Post-Dienstleister Royal Mail veröffentlichte am Dienstag einen Satz Sonderbriefmarken, bei denen das silberne Antlitz des Monarchen scherenschnittartig in der linken oberen Ecke zu sehen ist. Anders als seine Mutter Queen Elizabeth II. trägt Charles darauf keine Krone.