Müllcontainer brannten in Kufstein: Brandstiftung vermutet

Kufstein – Am Sonntag musste die Freiwillige Feuerwehr Kufstein in die Weissachstraße ausrücken. Dort standen ein Altpapier- und ein Alumüll-Container in Brand. Das Feuer wurde gelöscht, beide Container schmolzen bzw. brannten zur Gänze ab. Die Feuerwehr konnte mit der Wärmebildkamera eine punktuelle Wärmequelle eruieren. Es besteht der Verdacht, dass es sich um Brandstiftung handelt.