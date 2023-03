Erneut Starkregen und Überschwemmungen in Kalifornien erwartet

Los Angeles – Am Dienstag würden „sehr starke" Regenfälle im Süden Kaliforniens erwartet, besonders in der Region um die Städte Santa Barbara und Los Angeles, warnte der US-Wetterdienst am späten Montagabend (Ortszeit). Es sei mit Hochwasser zu rechnen, da die Böden durch die Niederschläge der letzten Zeit bereits gesättigt seien.

Auch Schlammlawinen und Erdrutsche seien wahrscheinlich, hieß es. Seit Jänner wird der in der Vergangenheit oft von Trockenheit und Dürre geplagte Bundesstaat an der Westküste des Landes immer wieder von ungewöhnlich starken Niederschlägen heimgesucht. In höheren Lagen Kaliforniens wiederum fiel ungewöhnlich viel Schnee. Am Wochenende brach ein Damm entlang des Flusses Pajaro in Zentralkalifornien südlich von Santa Cruz. Eine anliegende Gemeinde wurde überflutet, Anrainer wurden dazu aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen und sich in höher gelegene Gebiete zu begeben.