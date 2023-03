Auftakt nach Maß bei Virtus-Ski-WM in Seefeld

Dem österreichischen Alpin-Team gelang am Montag bei der Virtus-Ski-WM in Seefeld im Riesentorlauf ein Traumstart. Anna-Sophie Friedl (OÖ/Klasse Downsyndrom Damen) kürte sich vor Stephanie Schlömmer (OÖ) zur Weltmeisterin. Bei den Damen Mental holten Eva Maria Dünser (Vorarlberg) und Julia Pleikner (Kärnten) Silber und Bronze. Lokalmatador Markus Grameiser durfte sich in der Klasse Downsyndrom über Bronze freuen – vor dem Tiroler Michael Konrad (4.). Weitere Tiroler: Alex Haissl (11./Ski Mental) und Johannes Grander (15./Langlauf 10 km Mental).