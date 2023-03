Zwei Tage, 45 Bands: Kufstein feiert heuer wieder eine Megaparty

Im Juni ist wieder Festivalzeit in Kufstein: Livekonzerte, Straßenkünstler, eine "Chill out Zone" und eine Kinderwelt sollen wieder Tausende Besucher in die Festungsstadt locken.

Kufstein ‒ Am Freitag, 16. und Samstag, 17. Juni ist es wieder so weit: Kufstein unlimited geht wieder über die Bühne. An diesen Tagen verwandelt sich die Innenstadt rund um die Festung zu einem einzigen großen Konzertsaal. Und das bereits zum elften Mal. 45 Bands treten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt auf. Das Ganze zum Nulltarif. Verantwortlich für die Veranstaltung zeichnet das Standortmarketing, hinter dem die Stadtgemeinde Kufstein und der Tourismusverband stehen.





Einer der Hauptacts ist der Musiker Frinc, der Pop versetzt mit Nuancen von Afrobeat, Reggae und World Music in deutschen Texten bietet. Spätestens mit dem gemeinsamen Song „Einfach so“ mit GReeeN hat sich Frinc in der deutschsprachigen Musiklandschaft etabliert. Mit dem neuen Hit „Hallo Anna“ geht es im Herbst auf eine eigene Headliner-Tour in Deutschland und Österreich.

Weiteres kommen Rian und Steaming Satellites auf die Unlimited-Bühnen. Zu hören sein wird auch Ina Regen, die innerhalb kürzester Zeit zu einem Fixpunkt in der österreichischen Musikszene wurde. Ein weiterer der Hauptact ist die Musikerin Oska, die heuer den begehrten Music Moves Europe Award gewann.

Kufstein unlimited 2023 ➡️ Zum Programm

Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz werden beim Festival groß geschrieben. Bereits 2017 wurde eine Crowdfunding-Aktion gestartet, um das Festival auf ein Mehrwegbecher-System umzustellen und Plastikmüll zu reduzieren. In diesem Jahr wurde nun gemeinsam mit dem VVT eine koordinierte An- und Abreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gestaltet, welche erweiterte Kapazitäten in den Zügen (Verbindung Kufstein – Innsbruck) und bei den Nightlinern (Kufstein – Kössen) zum Unlimited-Wochenende beinhaltet.

Neu ist auch die Gratis-Versorgung der Besucherinnen und Besucher mit Kaiser-Quellwasser an mehreren Trinkwasserbrunnen am Festival-Gelände.

📽️ Video | Das sagt Standortmarketing-Chef Thomas Ebner

DJ- und Chill-Out-Zone am Fischergries

In einer eigenen DJ- und Chill-Out-Zone am Fischergries legen namhafte europäische Acts HipHop, R&B und Trap auf. Dazu gibt's Getränke und Liegestühle – entspannte Atmosphäre inklusive.

Am Freitagnachmittag bekommen junge DJs beim Young Guns DJ Contest die Chance, auf der DJ-Bühne aufzulegen und daurch ihre Bekanntheit zu steigern. Als DJ-Headliner ist wieder DJ Medun mit an Bord. Neben der Chill-Out-Zone lockt der Jugendbereich an beiden Tagen mit Adrenalinkicks und Fahrspaß-Action.

Lebendige Straßenkunst gehört seit jeher zu Kufstein unlimited in die Gassen der Festungsstadt dazu. Auch heuer werden wieder Straßenkünstler das Festivalgelände beleben und die Besucherinnen und Besucher zum Staunen und Lachen bringen. Ein Highlight in diesem Jahr wird das interaktive Phoenix Projekt sein: Eine magische Vogelfigur, die sich am Ende – beflügelt von den Wünschen des Publikums – erhebt und ein poetisches Zeichen der Hoffnung setzt.