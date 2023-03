Deutlich mehr Teilzeit-Beschäftigte im Vorjahr, Rekord-Anzahl der offenen Stellen

Die Zahl der offenen Stellen steige in sämtlichen Wirtschaftsbereichen an, sagte Thomas. „Bemerkenswert ist auch, dass 83 Prozent der ausgeschriebenen Stellen dabei Vollzeitstellen waren." Inzwischen könne man auch nicht mehr von einem Fachkräftemangel sprechen, betroffenen seien sämtliche Berufsgruppen, auch Büroarbeitskräfte und Hilfsarbeitskräfte. „Insofern kann man mittlerweile mit guter Begründung von einem durchgehenden Arbeitskräftemangel sprechen und nicht mehr von einem Fachkräftemangel."

Die Erwerbstätigenquote, also der Anteil der Erwerbstätigen an allen Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren, stieg von 72,4 auf insgesamt 74,0 Prozent. Weiter unterdurchschnittlich war trotz eines Anstiegs die Erwerbstätigenquote der 55- bis 64-Jährigen mit 56,4 (55,4) Prozent. Bei den Frauen insgesamt gab es einen Anstieg auf 70 (68,1) Prozent, bei den Männern auf 78 (76,7) Prozent. Die Erwerbstätigenquote bei den in Österreich Geborenen lag bei 75,3 Prozent, bei den nicht in Österreich bei Geborenen waren es 70,2 Prozent.