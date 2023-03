ÖFB-Team mit zwei Neuen und Alaba in EM-Quali

Kommende Woche startet die ÖFB-Auswahl in die Qualifikation für die EURO 2024. Die ersten Gegner: Aserbaidschan und Estland. Teamchef Ralf Rangnick gab sein Aufgebot am Dienstag bekannt – und hatte auch die ein oder andere Überraschung parat.

Wien – Österreichs Teamchef Ralf Rangnick beruft zwei Neulinge in seinen ersten Nationalteam-Kader des Jahres 2023. Der Deutsche nominierte am Dienstag neben Offensivmann Matthias Honsak vom deutschen Zweitliga-Spitzenreiter Darmstadt 98 auch Rapid-Außenverteidiger Jonas Auer für den Auftakt der EM-Qualifikation in Linz gegen Aserbaidschan (24. März) und Estland (27.). Auch die zuletzt verletzten David Alaba, Philipp Lienhart und Marcel Sabitzer stehen im 25-Mann-Kader.