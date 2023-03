Doku-Soap zu Schwangerschaft: Ehepaar Wendler kehrt ins deutsche TV zurück

München – Der umstrittene Schlagersänger Michael Wendler (50) kehrt ins deutsche Fernsehen zurück. Wie der Sender RTLzwei am Dienstag mitteilte, ist eine neue Doku-Soap mit dem Musiker und seiner Frau Laura (22) geplant – sie soll sich um Lauras Schwangerschaft drehen. In sechs Teilen werde es „intime Einblicke in das Leben von Michael und seiner Laura" geben, kündigte der Privatsender an. Die Ausstrahlung „inklusive der Geburt" sei noch in diesem Jahr geplant.