Seit Jahresbeginn wurden 1131 Rot-Weiß-Rot-Karten ausgestellt

Wien – Ein Mittel gegen den Arbeitskräftemangel ist die Rot-Weiß-Rot-Karte für eine gesteuerte Zuwanderung aus Staaten außerhalb der EU, heuer wurden im Jänner und Februar 1.131 dieser Karten ausgestellt. Im selben Zeitraum des vergangenen Jahres 2022 waren es 764. "Bereits seit der im Oktober 2022 in Kraft getretenen Reform merken wir eine deutliche Steigerung bei der Zahl der ausgestellten Rot-Weiß-Rot-Karten", so Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP).

Er präsentierte am Dienstag auch die wöchentlichen Arbeitslosenzahlen. Aktuell sind 339.625 Personen beim Arbeitsmarktservice arbeitslos oder in Schulung gemeldet. 264.711 davon sind auf Jobsuche, 74.914 befinden sich in Schulungsmaßnahmen des AMS. "Die Arbeitslosigkeit bleibt stabil auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Im Vergleich zu Mitte März 2022 sind derzeit 8826 Personen weniger arbeitslos oder in Schulung", betonte Kocher am Dienstag in einer Aussendung.