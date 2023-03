Nach Kärnten-Wahl: SPÖ und ÖVP starten Verhandlungen für Koalition

Klagenfurt – In Kärnten stehen die Zeichen auf Fortsetzung der rot-schwarzen Koalition. Wie die beiden Parteichefs, Peter Kaiser (SPÖ) und Martin Gruber (ÖVP), am Dienstag in einem kurz einberufenen Pressestatement sagten, starte man bereits übermorgen, Donnerstag, mit Koalitionsverhandlungen.

Kaiser begrüßte Gruber mit "Lieber Regierungskollege Martin Gruber". Man habe sich "wie die letzten zehn Jahre" auf die Bereitschaft verständigt, "miteinander das Land zu führen". Man wolle die Verhandlungen über die "Kärnten Koalition 2.0" aufnehmen, auch "weil sich in schwierigen Zeiten Kontinuität, was die personelle Repräsentanz betrifft" gefragt sei. "Wir haben sehr viel an Übereinstimmung gefunden, Gemeinsamkeiten entwickelt und gelernt, in Konfliktsituationen miteinander umzugehen, was eine tragfähige Basis für Koalitionsverhandlungen ist", erklärte Kaiser.