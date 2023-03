Deutsche Segensfeiern für Homosexuelle irritieren Vatikan

Rom – Der Vatikan hat irritiert auf die Zulassung von Segensfeiern für homosexuelle Paare in der katholischen Kirche in Deutschland reagiert. Eine Ortskirche kann keine Entscheidungen treffen, die die Weltkirche betreffen, wie Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin am Montagabend bei einer Buchpräsentation vor Journalisten in Rom sagte. Der Heilige Stuhl äußerte sich ihm zufolge bereits klar und deutlich zu dem Thema.