Grinzens – In Grinzens waren zwischen Montag und Dienstag Graffiti-Sprayer unterwegs. Unbekannte beschädigten am Sportplatz mehrere Straßenlaternen, Container, und die Einfriedung des Hockeyplatzes durch Schriftzüge in schwarzer und silberner Farbe, berichtet die Polizei. Hinweise sind an die PI Axams zu richten unter der Nummer 059133 7111. (TT.com)