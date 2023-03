Sexuelle Übergriffe: Ermittlungen gegen zwei Ex-Stars von „The Voice"

Amsterdam – Zwei frühere Stars der Castingshow "The Voice of Holland" werden wegen sexueller Übergriffe strafrechtlich verfolgt. Das teilte die niederländische Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Angeklagt werden der prominente Rapper Ali B. sowie der damalige Bandleader Jeroen R., Ex-Partner der bekannten TV-Moderatorin Linda de Mol. Die Ermittlungen gegen einen dritten Mann, ebenfalls ein prominenter Sänger, wurden eingestellt.