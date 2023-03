Von Dachrinne gestürzt: Mann in Gries am Brenner schwer verletzt

Gries am Brenner – Ein Mann hat sich am Dienstagnachmittag bei Arbeiten bei einem Hausdach in Gries am Brenner verletzt. Der 65-Jährige reinigte gegen 16.30 Uhr die Dachrinne seines Hauses, als er von einer Leiter stürzte. Warum, ist unklar. Er schlug aus einer Höhe von etwa vier Metern auf die Zufahrt auf und verletzte sich schwer am rechten Oberschenkel.