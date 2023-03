Historisches Haaland-Fünferpack bei City-Festspielen gegen RB Leipzig

In der Champions League ließ Manchester City dem Gegner RB Leipzig am Dienstag nicht den Hauch einer Chance. Bei City stach dabei Erling Haaland hervor, der beim 7:0 gleich fünf Tore beisteuerte.

Dank einer Gala von Fußball-Superstar Erling Haaland ist Manchester City ins Viertelfinale der Champions League gestürmt. Der englische Meister feierte am Dienstag dank eines Haaland-Fünferpacks im Achtelfinal-Rückspiel gegen RB Leipzig einen 7:0 (3:0)-Kantersieg. In der ersten Hälfte gelang dem Norweger ein Hattrick, danach jubelte der 22-Jährige zwei weitere Male (22./Handelfmeter, 24., 45.+2, 53., 57.).

Im verschneiten Manchester trugen sich außerdem noch Ilkay Gündogan (49.) mit einem platzierten Flachschuss und Kevin De Bruyne (92.) mit einem Schuss ins Kreuzeck in die Torschützenliste ein. Das Hinspiel war 1:1 ausgegangen. Für Haaland, der in der 63. Minute ausgewechselt wurde, waren es die CL-Tore Nummer sechs bis zehn in dieser Saison – in sechs Partien. Fünf Tore in einem Champions-League-Spiel waren zuvor nur Lionel Messi (FC Barcelona) und Luiz Adriano (Schachtar Donezk) gelungen. Manchester City ist nun seit 24 CL-Partien im eigenen Stadion ungeschlagen.