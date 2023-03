Honduras will Beziehungen zu China aufnehmen: Rückschlag für Taiwan

Mit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Honduras würde Taiwan seinen letzten Verbündeten in Lateinamerika verlieren. Weltweit erkennen nur 14 Länder die Inselrepublik Taiwan diplomatisch an.

Tegucigalpa – Honduras will diplomatische Beziehungen zu China aufnehmen – damit würde Taiwan einen seiner letzten Verbündeten in Lateinamerika verlieren. Die linke Präsidentin des mittelamerikanischen Staates, Xiomara Castro, teilte am Dienstagabend (Ortszeit) auf Twitter mit, sie habe Außenminister Eduardo Reina beauftragt, den Prozess zu leiten.