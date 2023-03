Doskozil tritt an: SPÖ steuert auf Höhepunkt im internen Machtkampf zu

Rendi-Wagner will mit Ludwigs Rückendeckung einen raschen Parteitag. Doskozil setzt auf eine Mitgliederbefragung. Der Ruf nach Alternative wird lauter.

Wien – Heute kommt es im Parteipräsidium und im anschließenden Parteivorstand zur viel beachteten Krisensitzung in der SPÖ. Von Showdown ist die Rede. Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner lud in der Vorwoche die Granden der Partei ein. Sie will Klarheit schaffen. Bleibt sie Parteivorsitzende und wird sie die SPÖ in die nächste Nationalratswahl führen oder kommt es zu einem Personalwechsel an der Spitze der Sozialdemokratie? Zuletzt steuerte der anhaltende Konflikt zwischen Rendi-Wagner und dem burgenländischen Landeshauptmann und SPÖ-Obmann Hans Peter Doskozil auf einen schier ausweglosen Machtkampf zu.





Zugleich gab es gestern weiterhin Bestrebungen, jenseits der beiden Widersacher eine Alternative zu finden. Gehandelt wurden zuletzt die Wiener SPÖ-Politikerin und Gewerkschafterin Barbara Teiber und der frühere SPÖ-Chef und Kanzler Christian Kern. Der Tenor dieses Lagers ist einhellig: Es geht weder mit Rendi-Wagner noch mit Doskozil. Doch dafür muss erst einmal eine dritte Person gefunden werden, die von Doskozil akzeptiert wird – und für die Rendi-Wagner den Weg freimacht.

Doskozil will SPÖ-Bundesparteivorsitzender werden

Doch daran denkt Rendi-Wagner nicht. Sie kann auf die Unterstützung von Wiens mächtigem SPÖ-Obmann Bürgermeister Michael Ludwig bauen. Er hat ihr am Dienstag bei der Wiener SPÖ-Klausur laut und offen seine Solidarität bekundet. Klar hinter Rendi-Wagner positionierte sich auch die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures. Der Plan von Rendi-Wagners Unterstützern ist klar: ein vorgezogener Parteitag. Als Datum wird der 29. April gehandelt.

Und was macht Doskozil? Seit Dienstag herrscht auch hier Klarheit. Der burgenländische Landeshauptmann will SPÖ-Bundesparteivorsitzender werden. In einem Brief an die Gremien schreibt Doskozil: „Ich habe mich (...) entschlossen, mich (...) für den Parteivorsitz der SPÖ zu bewerben.“ Doskozil verlangt zur Entscheidung eine Mitgliederbefragung. „In der Öffentlichkeit geben wir als SPÖ ein desaströses Bild ab“, betonte Doskozil. „Daran haben auch mein Team und ich unseren Anteil“, räumt er ein, „wobei es uns nie darum gegangen ist, auf einer persönlichen Ebene zu agieren.“

Es sei jedenfalls „hoch an der Zeit, hier einen Schlussstrich zu ziehen“. Er werde heute dem SPÖ-Bundesparteipräsidium einen „Mitgliederentscheid nach §24 des Organisationsstatuts“ vorschlagen. Und Doskozil weiter: „Für eine Wahl auf einem überhastet organisierten Sonderparteitag stehe ich nicht zur Verfügung“, ließ er wissen.

Mehr zum Thema:

Der Konflikt mit Rendi-Wagner entflammte neu, als in den Umfragen die FPÖ an der SPÖ vorbeizog. Viele in der Partei gehen davon aus, dass Doskozil bei einer Nationalratswahl ein weit besseres Ergebnis für die SPÖ erzielen könnte als Rendi-Wagner. Die Vorsitzende glaubt hingegen, die SPÖ würde besser abschneiden, wenn es nicht die Querschüsse aus Eisenstadt gäbe.

Die SPÖ-Chefin nützte jedenfalls ihren Auftritt bei der Klubklausur der Wiener Sozialdemokraten dafür, sich als Kämpferin gegen einen Rechtsruck zu präsentieren. Wer der SPÖ empfehle, ein bisschen nach rechts zu rücken, meine es nicht gut mit der Partei, meinte sie am Dienstag. Zu Beginn der Sitzung zog sie unter den Klängen von Tina Turners Hit „Simply The Best“ in den Seminarraum ein.