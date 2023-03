SPÖ-Gremien tagen heute: Das Duell Rendi-Wagner vs. Doskozil im Live-Blog

Parteichefin Rendi-Wagner will mit Ludwigs Rückendeckung einen raschen Parteitag. Burgenlands LH Doskozil setzt auf eine Mitgliederbefragung. Der Ruf nach Alternative wird in der SPÖ lauter.

Wien – Heute kommt es im Parteipräsidium und im anschließenden Parteivorstand zur viel beachteten Krisensitzung in der SPÖ. Von Showdown ist die Rede. Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner lud in der Vorwoche die Granden der Partei ein. Sie will Klarheit schaffen. Bleibt sie Parteivorsitzende und wird sie die SPÖ in die nächste Nationalratswahl führen oder kommt es zu einem Personalwechsel an der Spitze der Sozialdemokratie? Zuletzt steuerte der anhaltende Konflikt zwischen Rendi-Wagner und dem burgenländischen Landeshauptmann und SPÖ-Obmann Hans Peter Doskozil auf einen schier ausweglosen Machtkampf zu.