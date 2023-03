Verfassungsschutz: Letzte Generation bisher nicht extremistisch

Die Ende 2021 gegründete Gruppe hatte am 24. Jänner vergangenen Jahres erstmals in Berlin Autobahnzufahrten blockiert. Auch in Österreich sind die Klimaaktivsten aktiv.

Die Ende 2021 gegründete Gruppe hatte am 24. Jänner vergangenen Jahres erstmals in Berlin Autobahnzufahrten blockiert. Danach folgten mit Unterbrechungen fast täglich derartige Blockaden sowie Proteste in Museen, Stadien, an Erdölpipelines oder Flughäfen. Die Aktivisten fordern unter anderem generell die Abkehr von fossilen Energien wie Öl, Gas und Kohle. Viele Politiker hatten das Vorgehen der Gruppe kritisiert. So nannte etwa der deutsche Finanzminister Christian Lindner (FDP) die Aktionen der Gruppe "brandgefährlich".