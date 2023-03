Fischsterben in Tirols Flüssen: Ein Parasit und andere Probleme

Innsbruck – Die Meldung von einem Erreger, der in Tirols Gewässern ganze Fischpopulationen dahinrafft, hat vergangene Woche für Aufregung gesorgt. Denn laut einer Aussendung des Landes Tirol löst dieser die parasitäre Nierenkrankheit PKD aus. In elf von 19 untersuchten Gewässerabschnitten wurde der Krankheitserreger nachgewiesen, darunter auch in Gewässern mit einem guten ökologischen Zustand wie dem Lech. Klar scheint zudem, dass es einen Zusammenhang zwischen der Wassertemperatur und dem Ausbruch der Krankheit gibt: Übersteigt die Wassertemperatur die 15-Grad-Grenze über einen längeren Zeitraum, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Fische an PKD erkranken.

Dass der Parasit in den Gewässern Tirols nachgewiesen werden konnte, sei an und für sich noch nicht das große Problem, meint dazu Zacharias Schähle, Geschäftsstellenleiter des Tiroler Fischereiverbandes. „Das Vorkommen von Parasiten in Gewässern ist etwas ganz Normales. Problematisch wird es dann, wenn sich die Rahmenbedingungen in einem Gewässer so ändern, dass der Parasit überhandnimmt“, sagt Schähle.